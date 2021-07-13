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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 13.07.2021, 16:01
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi valilik binası yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Büşra Polat’a, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Büşra Polat’a, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücünün ise yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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