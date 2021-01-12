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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
ADIYAMAN 12.01.2021, 14:26
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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aşkım Ç., idaresindeki 02 ABE 818 plakalı Renault marka otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Buse B’ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Buse B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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