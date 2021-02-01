Otomobil yaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Erkan Karakuş’a, Sıdıka Vural idaresindeki 02 FH 056 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Erkan Karakuş yaralandı. Meydana gelen kazada yaralanan Karakuş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.