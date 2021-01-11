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Otomobil takla attı: 1 yaralı
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 11.01.2021, 18:22
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çelikhan- Malatya Karayolu 10. kilometrede Ramazan Kaya idaresindeki 34 TC 3867 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ramazan Kaya yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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