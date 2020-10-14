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Otomobil şarampole yuvarlandı
ADIYAMAN’DA, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.
ADIYAMAN 14.10.2020, 15:00
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Adıyaman’da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 72 DS 333 plakalı Kia marka otomobil, Marangozcular Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Otomobil daha sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.
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