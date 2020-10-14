banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?

Otomobil şarampole yuvarlandı

ADIYAMAN’DA, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

ADIYAMAN 14.10.2020, 15:00
1
Otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman’da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 72 DS 333 plakalı Kia marka otomobil, Marangozcular Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Otomobil daha sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2