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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 12.01.2021, 14:45
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Atilla Karakozak idaresindeki 33 ATL 10 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu 15. Kilometresinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen sürücü Atilla Karakozak ile otomobilde bulunan Ahmet Eroğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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