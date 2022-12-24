Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni’den Taşlıyazı köyüne gitmekte olan İbrahim Dal sevk ve idaresindeki 06 NS 085 plakalı Opel marka otomobil stabilize yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı kırım kurtarma ekibi olay yerine giderek yaralılara müdahale etti.

Otomobilde bulunan yaralılar Mustafa Dal, Saadet Dal, Aysel Dal ve İbrahim Dal ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.