Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatma Serap Girişken idaresindeki 27 R 0175 plakalı otomobil Güneykaş köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Fatma Serap Girişken ile kızları Elif Şebnem ve Deniz Asya Girişken yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.