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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
ADIYAMAN 30.09.2020, 14:38
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Adıyaman’da, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet Eren idaresindeki plakası öğrenilemeyen Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çemberlitaş Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Eren ile otomobilde bulunan Fatma Eren yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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