Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.A., idaresindeki 02 AAN 450 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karapınar Mahallesi Sümer Park yakınlarında park halinde bulunan F.Ö’ye ait 07 AEU 989 Renault marka otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.A., hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazaya karışan otomobiller ise polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.