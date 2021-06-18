Otomobil küçük kıza çarpıp kaçtı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçemeye çalışan 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası küçük çocuğa çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Karapınar mahallesi Akıllı Kavşak yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eylül Tutar isimli 6 yaşındaki küçük çocuğa çarptı. Otomobilin çarpması sonucu küçük kız yaralanırken otomobil ise durmayarak hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kıza çarpıp daha sonra olay yerinen kaçan sürücü ile otomobilin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.