Otomobil karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı

Adıyaman’da, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı Köyü içerisinde yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Helin B.’ye, Mehmet Veysel T., idaresindeki 02 FE 901 plaka sayılı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Helin B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan araç ise bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.