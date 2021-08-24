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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 24.08.2021, 15:44
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu Haydarlı köyü çıkışında İbiş Gümüş idaresindeki 27 TT 548 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Adem Tilki idaresindeki 46 BC 327 plakalı traktörle çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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