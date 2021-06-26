banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Necati Şaşmaz’ın avukatının şüpheli ölümü şok etkisi yarattı
Necati Şaşmaz’ın avukatının şüpheli ölümü şok etkisi yarattı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 26.06.2021, 11:38
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Ahmet Mesut Beyazyıldız idaresindeki 02 DB 909 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü ile aynı istikamete giden Vahap Balıkçı idaresindeki 02 ED 512 plakalı motosiklet ile Çatalağaç köyü çıkışında çarpıştı.

Yaşanan kazada motosiklette bulunan Vahap Balıkçı ile Fidan Balıkçı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
banner486
Yorumlar (0)
28°
açık
banner493