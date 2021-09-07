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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 07.09.2021, 16:15
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Berzan Kaplan idaresindeki 02 HC 540 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 ABR 65 plakalı Toyota marka otomobil, eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Berzan Kaplan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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