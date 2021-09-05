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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 05.09.2021, 16:51
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö., idaresindeki 02 AAS 063 plakalı Honda marka otomobil ile U.K., idaresindeki 27 AFK 746 plakalı motosikletle, Cumhuriyet mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü U.K., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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