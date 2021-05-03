Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa E., idaresindeki 02 HT 146 plakalı Tofaş marka otomobil ile Mahmut B., idaresindeki 02 BA 506 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansta tedavi gören Mahmut B., hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek ambulanstan indi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.