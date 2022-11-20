Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eray Y., idaresindeki 01 AEK 923 plakalı motosiklet ile Kazım T., idaresindeki 02 HD 446 plakalı Toyota marka otomobil, Gölbaşı Caddesi CHP İl Başkanlığı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Eray Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.