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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 12.10.2021, 17:22
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ahmet K. Yönetimindeki Ford marka 02 FZ 465 plakalı otomobil ile Ramazan E. yönetimindeki Kuba marka 02 ABK 961 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan E., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Sağlık Ekiplerinin yaralı Ramazan E.’ye ilk müdahalesinden sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı Ramazan E.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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