Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Asaf G. idaresindeki 80 AAF 996 plakalı Toyota marka otomobil ile aynı yönde gitmekte olan Hacı A. idaresindeki 02 ABT 402 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Saniye G. ile Ekber G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.