Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Yusuf Şahin idaresindeki 46 K 3164 plakalı yolcu minibüsü Nurhak Kavşağına geldiğinde dönüşü kaçırdı. Geri geri gelen minibüs sürücüsü aynı istikametten gelmekte olan Emrullah Burçak idaresindeki 46 BE 980 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Hüzeyme Yalınız ile Kübra Yalınız yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.