Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 46 E 9555 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Ç.Ş., idaresindeki 02 EF 915 plakalı otomobille, Gölbaşı ilçesi Karabahsili Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ç.Ş. ile araçta bulunan H.Ş., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.