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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 09.07.2021, 14:59
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan Ç., idaresindeki 26 BHU 41 plakalı Citroen marka otomobil ile Mahmut A., idaresindeki 02 KU 229 plakalı Renault marka otomobil Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Serkan Ç., Mahmut A., ve otomobilde bulunan Turan A., yaralandı. Hafif şekilde yaralanan yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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