Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Cihat U. idaresindeki 06 BSR 646 plakalı otomobil, Cebrail T. idaresindeki 02 HD 998 plakalı hafif ticari araçla Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. ve Ayşegül S. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.