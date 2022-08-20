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Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin fıstık bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 20.08.2022, 17:05
Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin fıstık bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni- Gaziantep Karayolunun yolunun 20. kilometresinde İbrahim Y., idaresindeki 02 AAR 366 plakalı otomobil kontrolden çıkarak fıstık bahçesine devrildi. Kazada, sürücü İbrahim Y., ile araçta bulunan Hatice Y., Ayşe Y., ve Uğur U., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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