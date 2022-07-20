Otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Erdemoğlu mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen 27 PP 377 plakalı otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonda bulunan Ahmet Öztürk isimli belediye personeli yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.