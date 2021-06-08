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Otomobil, anne ile oğluna çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN 08.06.2021, 16:00
Otomobil, anne ile oğluna çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Atlı idaresindeki 65 NH 242 plakalı Peugeot marka otomobil, Cumhuriyet mahallesi Körler Derneği yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hatice Bağırcı (40) ile oğlu olan Muhammed Emir Bağırcı’ya (9), çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan anne ve oğlu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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