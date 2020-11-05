banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı
Trump kazanırsa dolar güçlenir
Trump kazanırsa dolar güçlenir
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'

Otelin havalandırma boşluğuna düştü

ADIYAMAN’DA, BİR OTELDE GÖREVLİ TEKNİK PERSONEL, DÜŞTÜĞÜ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YARALANDI.

ADIYAMAN 05.11.2020, 15:04
3
Otelin havalandırma boşluğuna düştü

Adıyaman’da, bir otelde görevli teknik personel, düştüğü havalandırma boşluğunda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan bir otelde görevli Enver D., isimli teknik personel, dengesini kaybetmesi sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Kazada yaralanan Enver D., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Enver D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3