Otelin havalandırma boşluğuna düştü

Adıyaman’da, bir otelde görevli teknik personel, düştüğü havalandırma boşluğunda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan bir otelde görevli Enver D., isimli teknik personel, dengesini kaybetmesi sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Kazada yaralanan Enver D., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Enver D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.