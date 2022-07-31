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Ot yangını korkuttu

Adıyaman’da, ikametlerin arasında bulunan boş arazide çıkan ot yangını paniğe neden oldu.

ADIYAMAN 31.07.2022, 16:42
Ot yangını korkuttu

Adıyaman’da, ikametlerin arasında bulunan boş arazide çıkan ot yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesinde ikametlerin arasında bulunan boş bir arazide ot yangını meydana geldi. Çıkan yangın paniğe neden olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin evlerine sıçramasından korkan mahalle sakinler, yangının söndürülmesi sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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