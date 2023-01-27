Osman Ağa Cami ibadete açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde yapımı tamamlanan Osman Ağa Cami, düzenlenen tören ile ibadete açıldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akıncı beldesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Osman Ağa Cami açılış törenine, Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve çok sayıda kişi katıldı.

Protokol üyelerinin ’hayırlı olması’ dileklerinin yer aldığı açılış konuşmasının andından kurdele kesilerek Osman Ağa Camisi ibadete açıldı. Dualar eşliğinde açılan cami daha sonra davetliler tarafından gezilerek açıldı.