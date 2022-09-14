OSB’nin Adıyaman-Şanlıurfa Karayolunu yapılmasını istiyorlar

Adıyaman Merkeze bağlı Turuş köyü sakinleri, kurulması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerine kurulmasını istiyor.

Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Turuş bölgesinin kalkındırılması için büyük öneme sahip olan OSB’nin Şanlıurfa-Adıyaman kurulması için bir dizi görüşmelerde bulundu.

Turuş-Der Başkanı Salih Yıldırım, Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, İşadamı Hakan Demirci, organize sanayinin bölgeye kurulması ve işadamının bölgeye yapmayı planladığı yatırım ile ilgili Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret etti.

Turuş-Der Başkanı Salih Yıldırım, OSB için en uygun bölgenin Adıyaman Şanlıurfa Karayolu olduğunu belirterek, bölgenin Şanlıurfa-Gaziantep otobanına yakın olmasından dolayı ulaşım kolaylığı olacağını kaydetti.