OSB yolunda ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi yolundaki refüjde ağaç dikimi ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ’daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları çerçevesinde Organize Sanayi Caddesi’nde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı.

Tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Yeşil bir Adıyaman için daha önce şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının bir benzerini bu kez Organize Sanayi Caddesi’nde yaptık. Cadde son çalışmalar sayesinde daha güzel bir görüne kavuştu" diye konuştu.

Vatandaşlar ve sürücüler ise yolun yeni halini çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.