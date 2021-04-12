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OSB ile KSS arasındaki yol birleştirme çalışması devam ediyor

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan Karapınar Mahallesindeki yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ADIYAMAN 12.04.2021, 16:21
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OSB ile KSS arasındaki yol birleştirme çalışması devam ediyor

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan Karapınar Mahallesindeki yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım ağını geliştirmek amacıyla organize sanayi bölgesi ile küçük sanayi sitesi arasında sürdürülen yol bağlantısı sürüyor.

Karapınar Mahallesinde bulunan organize sanayi bölgesi önünden başlayan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yolun tamamlanması ile önemli bir ulaşım sorununun daha ortadan kalkacağını dile getirdi. Sanayiciler ise önemli bir ticaret hacmine sahip olan OSB için böyle bir ulaşım ağının çok önemli olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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