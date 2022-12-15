Ortaokul öğrencilerinin hayvan sevgisi

Türkiye Petrolleri Mahallesinde bulunan Toybelen Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bulunan Pati isimli kediyi yuvasız bırakmadı. Sokak kedisini sahiplenen okulun öğrencileri Pati ismini verdikleri kediye kartondan yuva yaptı.

Okul Müdürü Osman İzci’nin de desteğiyle kedinin her türlü bakım ve beslenmesi öğrenciler tarafından okulun girişinde ki yuvasında yapılıyor. Ders aralarında kediyi seven öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.