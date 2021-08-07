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Ormanlık alanda huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ormanlık alanda huzur uygulaması yapıldı.

ADIYAMAN 07.08.2021, 22:54
Ormanlık alanda huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ormanlık alanda huzur uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı 15 ekip, 35 personel ile ormanlık alanda yapılan huzur uygulaması kapsamında orman alanda incelemelerde bulunuldu. Yapılan uygulamalar kapsamında durumundan şüphelenilen araçlar ve kişiler üzerinde kontroller gerçekleştirildi. Uygulamaların sıklıkla devam edeceği vurgulandı.
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