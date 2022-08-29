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Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
ADIYAMAN 29.08.2022, 16:12
Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Piknik ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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