Ormanda yeni emniyet yolları açılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından, ormanlarda yeni emniyet yolları açılıyor.

Orman yangınlarına zamanında ve daha hızlı müdahale etmek için Orman İşletme Şefliği tarafından yol açma çalışması sürüyor.

Konuyla ilgili Gölbaşı Orman İşletme Şefliğinden yapılan açıklamada, "Ormanlık alada yeni yangın emniyet yollarının yapımı için çalışmalara başladık. Bu amaçla ormanların yangına olan hassasiyetini azaltmak ve muhtemel yangınlarda ulaşımı kolaylığı sağlamayı hedefliyoruz" ifadeleri kullanıldı.