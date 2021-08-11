Orman yangınlarını yaşayan çocuklara oyuncak gönderildi

Adıyaman’da öğrenciler kendi harçlıklarıyla aldıkları oyuncaklar ve yazdıkları mektupları orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki çocuklara gönderdi.

Ülkemizin farklı illerinde yaşanan orman yangınlarından etkilenen çocuklar için TOBB Kız İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu öğrencileri tarafından ’Kardeşime oynasın diye oyuncak; Duygularımı öğrensin diye mektup’ kampanyası başlattı.

Kampanaya katılan çocuklar, kendi harçlıklarıyla aldıkları bir oyuncakla birlikte yangından etkilenen akranlarına gönderilmek üzere duygularını kaleme aldıkları mektuplar hazırlayarak okul idaresine teslim etti. Okul idaresi onlarca oyuncak ve mektubu toplayarak, yangın bölgelerinde okullara gönderecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’de öğrencileri ziyaret ederek, yaptıkları duygu dolu kampanyaya destek oldu. Çocukların sıkıntılarını en iyi çocukların anlayabileceğini dile getiren Gönen; "Çocuklarımızın bu örnek davranışı beni çok duygulandırdı. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlardan dolayı çocuklarımız hem maddi hem de psikolojik olarak mağdur oldu. Öğrencilerimiz de bu arkadaşları için kendi biriktirdikleri harçlıklarıyla en sevdikleri oyuncaklardan aldılar ve kendi duygularını kağıda dökerek birer mektup yazdılar. Bu davranış çocuklarımız arasında gönül köprüsü olacaktır. Ülkemiz acılarını da sevinçleri gibi hep beraber yaşamaya alışmış bir millet. Bu acıların paylaşımı birliğimizin ve bütünlüğümüzün sımsıkı pekiştirmesi için de büyük bir zenginliğimiz oluyor. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke olarak bütün yaraları sarabilecek bir ülkedir, en kısa sürede birlikte hep birlikte bu acıyı da atlatacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle orman yangınlarının olduğu yerlerdeki insanlarımızın acılarını paylaşıyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Okunan şiirler ve yapılan konuşmalardan sonra kampanyada toplanan oyuncaklar ve mektuplar yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.