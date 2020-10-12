banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Türkiye'nin doğal süs bitkileri artık koruma altında
Türkiye'nin doğal süs bitkileri artık koruma altında
İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!
İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!
Milyonluk yatlar görücüye çıkıyor
Milyonluk yatlar görücüye çıkıyor
Scooter'lara düzenleme geliyor
Scooter'lara düzenleme geliyor

Orman yangını paniğe neden oldu

ADIYAMAN’DA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU.

ADIYAMAN 12.10.2020, 15:48
Orman yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da meydana gelen orman yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Toptepe Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylülerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2