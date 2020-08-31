Orman yangını kontrol altına alındı
ADIYAMAN’DA, ÖNCEKİ GÜN BAŞLAYAN ORMAN YANGINI YOĞUN ÇALIŞMALAR SONUCU 1 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINA BİLDİ.
Adıyaman’da, önceki gün başlayan orman yangını 1 gün sonra kontrol altına alınabildi.
Edinilen bilgilere göre, önceki gün merkeze bağlı Dağkuyucak, Taşgedik, Çamlıca ve Ağikan köylerinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı orman yangını başlamış ve ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yoğun bir çaba sarf etti. Örtü yangını olarak başlayan ve daha sonra meşe ağaçlarının yoğun bulunduğu ormanlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 70 hektarlık alan yanarak zarar gördü.
Ekiplerin alevlerle saatler süren mücadelesi sonrasında orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangının tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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