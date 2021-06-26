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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman Beşpınar Ormanlık alanında atılan bir izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü.

ADIYAMAN 26.06.2021, 19:41
Orman yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman Beşpınar Ormanlık alanında atılan bir izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Mesire alanına gelen piknikçilerin attığı izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormanlık alanı doğru ilerledi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Belediye İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme yangın müdahale ekipleri yangına müdahale etti.

Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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