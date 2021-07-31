Orman denetiminde 265 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ormanlık alanda yapılan özel harekat destekli denetimde 265 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Türkiye’nin birçok farklı ilinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Karadağ Ormanlık alan içerisinde ve çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Özel hareket polis destekli yapılan denetimler kapsamında 265 kişinin kimlik kontrolü ve 126 aracın araması yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda yoklama kaçağı olan 2 şahıs hakkında işlem yaparken hakkında aranması bulunan 1 şahıs ise yakalandı. Polis ekipleri aynı zamanda alkollü araç kullanmaktan dolayı 1 şahsa bin 300 TL para cezası uyguladı. Yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği ise vurgulandı.