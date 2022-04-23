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Örgüt mensupları yakalandı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN 23.04.2022, 13:07
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK) suçundan yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Şırnak ve Gaziantep illerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler B.A. Şırnak’ta, M.A. ise Gaziantep’te gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların işlemleri devam ediyor.