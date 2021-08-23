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Op. Dr. Mehmet Özavcı Gölbaşı ilçesinde göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne atanan Üroloji Doktoru Op. Dr. Mehmet Özavcı göreve başladı.

ADIYAMAN 23.08.2021, 18:14
Op. Dr. Mehmet Özavcı Gölbaşı ilçesinde göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne atanan Üroloji Doktoru Op. Dr. Mehmet Özavcı göreve başladı.

Daha önceden Zonguldak Ereğli Toplum Sağlığı Merkezi, Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi, Zonguldak Ereğli Ormalı Aile Sağlığı Merkezi ve Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniğinde görev yapan Op. Dr. Mehmet Özavcı, bundan sonra Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi’nde hizmet verecek. Op. Dr. Mehmet Özavcı, ürolojik kanser cerrahisi, böbrek kanser ameliyatları, mesane kanser ameliyatları, çocuk üroloji ameliyatları, kapalı prostat ameliyatı, perkütan taş cerrahisi, endoskopik taş tedavisi, infertilite (kısırlık) tedavisi, iktidarsızlık ve cinsel işlev bozuklukları, idrar kaçırma operasyonları, ağrısız yeni doğan ve çocuk sünneti gibi alanda hizmet verecek.

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