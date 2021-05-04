banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Ölümüne yolculuk pes dedirtti

Adıyaman’da, bir otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk yapan çocuk pes dedirtti.

ADIYAMAN 04.05.2021, 12:39
Ölümüne yolculuk pes dedirtti

Adıyaman’da, bir otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk yapan çocuk pes dedirtti.

Yeni mahalle Karapınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve bagajında su tankı taşıyan bir otomobilin üzerinde yolculuk yapan çocuğu gören kişiler adeta gözlerine inanamadı. Bagaj kapağının üzerine çıkarak yolculuk yapan ve yaşının 18’den küçük olduğu tahmin edilen küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu tepkilere de neden oldu. Kent merkezine doğru ilerleyen otomobil bir süre sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.
Yorumlar (0)
22°
açık