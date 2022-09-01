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Okulların temizlik görevlileri kurayla belirlendi

Adıyaman merkez ve köylerinde bulunan okullarda görev yapacak 216 temizlik görevlisi kura ile belirlendi.

ADIYAMAN 01.09.2022, 12:58
Okulların temizlik görevlileri kurayla belirlendi

Adıyaman merkez ve köylerinde bulunan okullarda görev yapacak 216 temizlik görevlisi kura ile belirlendi.

2022-2023 eğitim öğretim sezonunun 4,5 aylık bölümünde görev yapacak geçici temizlik personeli kura ile belirlendi. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Adıyaman merkezdeki okullar için 159 asil, 318 yedek, köylerdeki okullar için ise 57 asil, 171 yedek kura ile belirlendi.

Adıyaman merkez ve köylerinde ki 216 kişilik kadro için 4 bin 98 kişi başvuruda bulundu.

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