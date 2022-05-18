Okullararası futbol turnuvası başladı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kahta Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Öğretmenler Arası Futbol Turnuvaları” büyük bir heyecanla başladı.

Vali Özbilgin İlkokulu ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi arasında düzenlenen futbol maçıyla müsabakalar başlayan müsabakalarda öğretmenler şampiyonluk yolunda mücadele edecek.

28 takımın yer aldığı futbol turnuvası, Kaymakam Refiki Mert Can Canga ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’nin başlama vuruşuyla başladı.