Okulda yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği çalınan sirenle deprem başladı. Okulda bulunan öğrenciler ile okul idaresi depremin başlamasıyla bulundukları yerde kendilerini güvene alarak sarsıntının bitmesini bekledi. Sarsıntının sona ermesiyle birlikte öğrenciler okulu hızlı bir şekilde tahliye ederek güvenli alanda bekledi. Deprem esnasında senaryo gereği yaralanan bir öğrenci, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu halat yardımıyla okuldan çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen UMKE ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta UMKE, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri ile milli eğitim müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri yer aldı. Tatbikata ise, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, İl AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, İtfaiye Müdürü Ali Doğan katıldı.