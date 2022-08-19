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Okul müdürleri, EKAP hakkında bilgilendirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine ihale kanunu ve EKAP hakkında bilgi verildi.

ADIYAMAN 19.08.2022, 16:34
Okul müdürleri, EKAP hakkında bilgilendirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine ihale kanunu ve EKAP hakkında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Demir, temizlik ve kırtasiye gibi satın alma işlemlerinde uygulanacak olan işlemler hakkında okul müdürlerine bilgi verdi.

Kahta Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Demir ve Okul Müdürleri katıldı.

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