Öğretmenlere ’öfke yönetimi’ semineri verildi

Adıyaman’ın Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenlerine ‘öfke yönetimi’ konulu seminerde eğitim verilmiştir.

Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Temelli Mesleki Gelişim Projesi çerçevesinde okul idareci ve öğretmenlerine Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi Personellerinden Aile ve Tüketici Bilimci Buse Kılıç ve Sosyolog Cihan Karataş tarafından öfke, öfke anında yapılması gerekenler ile sınıf içi öfke kontrolü konularında eğitim verildi.

İki gün süren program sonunda Kahta Anadolu İmam Lisesi Müdürü Dr. Muzaffer Karataş tarafından eğitimcilere plaket takdimi yapıldı. Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin katılım sağlayan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek semirin oldukça verimli geçtiğini belirtti.